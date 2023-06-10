Мир 10 июня 2023, 21:46 Экс-президент Украины Янукович попал под санкции Канады Канада ввела санкции против экс-президента Украины Януковича и властей новых регионов Pxhere

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Канадские власти ввели санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки. Также в санкционный список попали чиновники и ведомства новых регионов России. Заявление об этом распространил МИД Канады, написал ТАСС.

Под санкциями Канады оказались 24 физических и 17 юридических лиц. Среди них бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко.

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Также санкции коснулись министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а ряда местных музеев и СМИ.

Американские власти объявили о санкциях против семи граждан России и предприятия в Калуге. По данным Минфина США, под ограничительные меры попали Анна Травникова, Светлана Бойко, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Глеб Хлопонин, Василий Громовиков и Константин Сапожников. Также санкции начали действовать против мастерской керамических изделий Perko Julleuchter.