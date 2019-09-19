Экс-президент Туниса умер в Саудовской Аравии

Танцовщица выдвинула свою кандидатуру на выборах президента Туниса Подробнее

Бен Али руководил страной с 1987 года в течение 23 лет. Он занял пост президента после свержения Хабиба Бургибы, который установил пожизненное правление.

Новый лидер страны добился стабильности и некоторого экономического процветания, но также получил и осуждение. Люди критиковали его за подавление политических свобод и коррупцию. В 2011 году он был вынужден уйти с должности после массовых уличных протестов и бежать из страны.

Сначала политик направился во Францию, но там ему отказали в убежище. Позже Бен Али прилетел в Саудовскую Аравию и по требованию властей страны отказался от политической деятельности.

Бывший президент в 2011 году был приговорен к лишению свободы на 35 лет. Такое решение вынес суд Туниса. Через год его приговорили к пожизненному сроку.