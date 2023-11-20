20 ноября 2023, 13:27
Экс-президент США Трамп поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины
Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Хавьера Милея, который победил на выборах президента Аргентины. Об этом сообщил KP.RU.
Он опубликовал свои поздравительные слова в социальной сети. Так, Трамп отметил, что политик сможет привести Аргентину к величию.
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«Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой», — написал Дональд Трамп.
Международные отношения
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