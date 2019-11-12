Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу

Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали. Ему предстоит процедура по снижению внутричерепного давления. Она стала необходимой после недавних падений 95-летнего политика.

Экс-президента отправили в медучреждение в штате Джорджия, отметили в пресс-службе президентского Центра Картера.

«Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован <...> в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», — уточнили в Центре.

Процедуру должны провести утром 12 ноября. Вместе с Картером находится его супруга Розалин.

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За последний год Картер уже был в больнице из-за перелома таза. Кроме того, экс-президент сломал шейку бедра и перенес операцию.

Джимми Картер возглавлял Соединенные Штаты с 1977 по 1981 годы. В последнее время он успешно лечился от рака мозга.