Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу
Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали. Ему предстоит процедура по снижению внутричерепного давления. Она стала необходимой после недавних падений 95-летнего политика.
Экс-президента отправили в медучреждение в штате Джорджия, отметили в пресс-службе президентского Центра Картера.
«Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован <...> в университетскую больницу Эмори для процедуры по снижению давления на его мозг, вызванного кровотечением из-за недавнего падения», — уточнили в Центре.
Процедуру должны провести утром 12 ноября. Вместе с Картером находится его супруга Розалин.
Экс-президента США госпитализировали из-за переломаПодробнее
За последний год Картер уже был в больнице из-за перелома таза. Кроме того, экс-президент сломал шейку бедра и перенес операцию.
Джимми Картер возглавлял Соединенные Штаты с 1977 по 1981 годы. В последнее время он успешно лечился от рака мозга.