Экс-президент США Билл Клинтон выпустил онлайн-курс по лидерству

Бывший президент Соединенных штатов Билл Клинтон выпустил онлайн-курс, который содержит 14 обучающих уроков по лидерству. По его словам, благодаря курсу он сможет подготовить политика к руководящему посту, рассказал CNN.

В свою программу Клинтон включил знания о «силе оптимизма», «правильном отношении к критике» и о воспитании эмоционального интеллекта. Также политик поведает свою историю о трудностях в карьере, сообщила «Свободная пресса».

«Этот класс не похож ни на что, что я когда-либо делал. Я буду обучать навыкам, которые я развил и использовал на очень сложных руководящих должностях. Вы научитесь работать с людьми, с которыми вы не согласны, возможно, даже не любите, и как улаживать конфликты», — рассказал он.

Главная мысль обучающего курса экс-президента заключается в том, что лидерами не только рождаются, но и становятся с помощью других лидеров.