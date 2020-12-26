Экс-президент Польши заявил о своей финансовой несостоятельности

Бывший политик отметил, что раньше он был деятелен и мог зарабатывать, но сейчас все закончилось. Валенса пояснил, что раньше у него было много денег, но он много потратил на благотворительность, а теперь у него пустые карманы.

Как сообщило РИА ФАН, 77-летний Лех Валенса получает президентскую пенсию в 10,5 тысяч злотых (более 210 тысяч рублей). До пандемии он ездил с лекциями по университетам в разные страны.

До этого политик уже жаловался на потерю дополнительного заработка. По его словам, гонорары за лекции позволяли ему вести безбедную жизнь. Валенса жаловался журналистам, что жена требует от него найти какую-то работу. Но из-за закрытых в пандемию границ ему ничего не предлагали.

Он отмечал, что когда эпидемическая ситуация стабилизируется он снова начнет ездить по странам с лекциями.

В феврале этого года Лех Валенса говорил, что Варшаве нужно наладить отношения с Москвой хотя бы ради того, чтобы потрясти страны Запада. Он пояснял, что сегодня мир сильно изменился и время границ прошло, а значит соседние страны могут прийти к единому созиданию и не давать использовать другим свои разногласия.