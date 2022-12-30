Мир 30 декабря 2022, 07:22 Экс-президент Польши заявил о реальной угрозе третьей мировой войны Экс-президент Польши Квасьневский: начало конфликта на Украине знаменовало новую эпоху piqsels

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Мио находится в ситуации «небезопасного хаоса» и угроза третьей мировой войны вполне реальна, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью изданию Polsat. По его мнению, конфликт на Украине знаменует начало новой эры.

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — отметил Квасьневский.

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Другими свидетельствами разрушения прежнего мирового порядка он назвал избрание Джо Байдена лидером США и противоречия между Китаем и Тайванем. В современных условиях любой даже небольшой конфликт может обернуться глобальным, предупредил бывший польский президент.

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Александр Квасьневский признался, что его «ужасает» сам факт разговоров о начале третьей мировой.

«Но для нас это реальная возможность», — подчеркнул он.

Ранее Джо Байден заявил, что США и другие страны Запада не хотят ни войны с Россией, ни третьей мировой войны. В то же время папа римский Франциск назвал мировой войной конфликт на Украине.