Лех Валенса, бывший президент Польши, призвал подружиться с Россией хотя бы ради того, чтобы «сотрясти» коллективный Запад. Эпоха раздела стран и границ давно прошла, уверен политик.

«Я уже давно говорил, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», — заявил польский политик.

По его мнению, Варшаве просто необходимо договариваться с Москвой. В том числе и по той причине, что такие договоренности и налаживание отношений «сотрясут» Запад. В том числе, если не в первую очередь, это вызовет потрясение в Соединенных Штатах.

«Они используют наши ссоры, наши разногласия», — заметил Валенса.

Но на контакт первой должна пойти Россия на правах мощной державы, добавил экс-президент. Инициатива должна исходить от Москвы, так как Варшава «намного слабее».

Ранее бывший президент Польши призывал не забывать, кто именно освободил заключенных Освенцима. Это сделали русские, подчеркнул Валенса.