Экс-президент Польши призвал помнить, что Освенцим освободили русские

Президент России Владимир Путин должен был получить приглашение на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Концлагерь освободили русские, и Варшаве стоило это сказать прямо.

С таким заявлением выступил бывший президент Польши Лех Валенса, которого процитировало издание Onet. Политик предположили, что отказ польской стороны приглашать российского лидера связан с тем, что действующий глава государства не поехал на мероприятия в Израиль.

«Так как польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима, ожидаемо, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В подобной ситуации он не мог летать туда», — заметил Валенса.

Он добавил, что Польша должна была пригласить Путина и заявить, что своим освобождением концлагерь обязан именно Красной армии.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее», — подчеркнул экс-лидер Польши.

По его словам, возможное желание польского правительства «создать свой собственный исторический нарратив» является проявлением легкомыслия.

«Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны начать диалог, причем определенным способом», — сказал Лех Валенса. Он выразил уверенность, что такое возможно.

Памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима, запланированы в Польше на 27 января. Президент РФ Владимир Путин, по имеющимся данным, присутствовать на них не будет, хотя летом Варшава намеревалась отправить российскому лидеру приглашение.

В мемориале «Яд Вашем» в Израиле, напомнило РИА «Новости», 22–23 января пройдет Всемирный форум памяти Холокоста. Анджей Дуда, уверяют СМИ, отказался ехать на него, поскольку «главным гостем форума» должен стать Путин.