Экс-президент Польши предложил распустить ЕС

Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить ЕС в текущем составе. Он поделился такими мыслями в интервью изданию Interia.

По мнению бывшего президента Польши, в новом Евросоюзе не должны присутствовать представители Венгрии и Польши.

«Евросоюз должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — сказал Валенса.

Он отметил, что Еврокомиссию ждет поражение в случае, если она согласится на польский Национальный план восстановления после пандемии коронавируса. По его мнению, ЕС должен действовать самостоятельно, а не идти на компромиссы.

Валенса сказал, что текущее правительство его страны осознает тяготы европейского объединения. В случае вступления в новый союз на Польшу возложили бы не только права, но и обязанности. Представители страны при этом бы старались «установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».