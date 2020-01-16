Экс-президент Польши может прилететь в Москву 9 мая
Лех Валенса, бывший президент Польши, сказал, что готов прилететь в Москву на парад Победы, если получит приглашение от президента РФ Владимира Путина, написало РИА ФАН.
Экс-президент Польши выразил готовность прилететь в Москву 9 мая.
«Мой отец погиб в те времена, и надо помнить о тех страшных событиях. Также надо помнить и отдавать честь людям, которые погибли тогда», — заявил Лех Валенса.
Бывший президент не поддерживает своего преемника Анджея Дуду. Он считает, что нынешний президент поступил неправильно, не пригласив Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим.