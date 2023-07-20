Мир 20 июля 2023, 03:18 Экс-президент Польши искупался в пивной ванне после жалоб на нехватку денег Экс-президент Польши Валенса принял пивную ванну после жалоб на инфляцию и нехватку денег Unsplash

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Бывший президент Польши Лех Валенса принял пивную ванну на фоне жалоб о нехватке пенсии и стремительной инфляции в стране. Фото с купанием в пиве политик опубликовал на своей странице в соцсетях.

«Купание в пиве», — подписал пост Валенса.

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Только недавно политик жаловался на нехватку денег и стремительный рост инфляции в стране. Он говорил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и поэтому приходится подрабатывать.

Пенсия бывшего польского лидера составляет 13 тысяч злотых (более 200 тысяч рублей) в месяц. Это меркам населения считается гигантской суммой для среднего пенсионера, уточнил RT. Однако Валенса пожаловался, что ему пришлось уменьшить себе порции еды на завтрак, обед и ужин.

Ранее Валенса призвал «сократить» Россию до 50 миллионов человек. Он добавил, что в России необходимо «форсировать смену политического строя», организовав «восстание народов».