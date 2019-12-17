Экс-президент Пакистана получил смертный приговор за госизмену

Специальный суд Пакистана приговорил своего бывшего президента Первеза Мушаррафу к смертной казни. Причина такого решения — госизмена.

Как сообщила газета Gulf News, Мушаррафу обвинили в нарушении положений конституции в 2007 году. Тогда он ввел в государстве режим чрезвычайного положения. При этом издание уточнило, что приговор может быть обжалован.

Свою вину Мушарраф не признает. Он считает, что его преследуют по политическим мотивам. В своей заключительной речи в суде политик назвал себя патриотом своей страны.

«Меня называют предателем, я был начальником штаба армии в течение девяти лет, и я служил в этой армии в течение 45 лет. Я провел две войны, и это „измена“?» — заявил 76-летний экс-президент. Его слова привело агентство France Presse.

Сейчас Мушарраф находится в Дубае, туда он уехал на лечение еще в 2016 году. Первез Мушарраф был президентом Пакистана с 2001 по 2008 год. Он подал в отставку из-за массовых протестов. Уголовное дело в его отношении завели в 2013 году по инициативе правительства. С 2013-о по 2016-й Мушарраф находился под домашнем арестом.

Ранее стало известно, что бывшего президента Судана 75-летнего Омара аль-Башира признали виновным в коррупции. Его должна была ждать тюрьма, но из-за преклонного возраста политика отправили отбывать наказание в реабилитационную клинику.