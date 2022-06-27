Экс-президент Молдавии заявил, что страна рискует лишиться части территорий из-за вступления в ЕС

ЕС дал статус кандидата на вступление не только Украине, но и Молдавии. Экс-президент второй страны заявил, что таким образом Евросоюз втягивает государство в отрытую конфронтацию с Россией. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России», — сказал Додон.

Он отметил, что Евросоюз принял решение по членству Молдавии в организации в обход общепринятых норм. Представители ЕС не стали ждать проведения реформ и смены режима. По мнению Додона, это свидетельствует об определенной роли республики в политике Евросоюза — роли пешки.

Экс-президент Молдавии подчеркнул, что этот шаг ЕС имеет печальные последствия для страны.

«Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнерами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий», — написал он.

По его мнению, Молдавия и вовсе может исчезнуть как независимое государство.

Додон предупредил соотечественников, что страна не станет членом ЕС в ближайшие десятилетия. Это связано с «безответственной и агрессивной политикой» нынешнего правительства Молдавии.

В конце он отметил, что действия страны на внешнем направлении должны основываться на принципах суверенитета и нейтралитета, а также с учетом национального интереса при выстраивании выгодных отношений с Востоком и с Западом.

«Война Запада с Россией — не наша война», — заключил он.