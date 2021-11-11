Экс-президент Молдавии назвал два способа погашения долга «Молдовгаза»

Существует два способа погашения долга «Молдовгаза», считает экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон. Первый вариант — за счет бюджетных средств страны, второй — если включить долг в тариф.

Додон в эфире телеканала NTV Moldova отметил, что есть текущие долги, которые, скорее всего, частично покроют за счет госбюджета, частично за счет граждан.

«И есть исторические долги — около 700 миллионов долларов, эти деньги можно вернуть двумя путями: либо правительство переведет деньги „Молдовагаз“ за счет внутренних или внешних ресурсов, либо долги будут включены в тариф», — привело Ura.ru слова бывшего президента республики.

У «Молдовгаза», по мнению Додона, не хватит внутренних резервов, чтобы погасить долг. Молдавия, как отметил политик, взяла на себя ответственность погасить текущие и исторические долги, в противном случае с ними будет расторгнут договор о поставках газа, который был подписан в конце октября.

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта о поставках газа в республику на пять лет, сообщила 29 октября пресс-служба ведомства. Поставки начались с 1 ноября. Мининфраструктуры республики заявило, что Молдавия и «Газпром» согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга. Завершились переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом» в Санкт-Петербурге.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что газовый кризис в стране закончен. Это произошло после того, как был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом».