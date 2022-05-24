Экс-президент Молдавии покинул дом в сопровождении полиции. Видео

Экс-президент Молдавии Игорь Додон покинул свой дом в сопровождении сотрудников полиции. При этом наручников на политике не было. Территория рядом со зданием также была оцеплена правоохранителями, сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на и. о. главы Антикоррупционной прокуратуры республики написало о том, что Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и государственной измене.

В рамках расследования уголовного дела сегодня прошло 10 обысков. Помимо Додона, был задержан еще один человек, его имя в ведомстве не назвали.

В 2020 году стало известно о видеозаписи, на которой видно, как Додон получает от лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и его заместителя Сергея Яралова пакет. Ролик выложил в Сеть бывший депутат Юрий Реницэ. По его словам, Додон получил взятку.

Тогда Антикоррупционная прокуратура не стала заводить дело, потому что в действиях политика не нашли признаков преступления. Суд Кишинева поддержал такое решение. Однако на прошлой неделе этот вердикт был отменен Апелляционной палатой.