Экс-президент Молдавии анонсировал запуск производства «Спутника V»

Власти Молдавии ведут переговоры с российской стороной о запуске производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил бывший президент республики Игорь Додон.

«Есть уже опыт многих стран — и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство „Спутника V“ у себя. Это не фантастика, мы хотим запустить производство „Спутника V“ в Молдавии и уже начали об этом переговоры с нашими партнерами из России», — сказал Додон в эфире телеканала «Первый в Молдове».

Он добавил, что фармацевтическая отрасль в республике всегда находилась на достойном уровне. В связи с этим экс-лидер страны выразил уверенность в успехе переговоров. По словам Додона, наладить выпуск препарата необходимо как можно раньше из-за возможного всплеска заболеваемости. Он напомнил ситуацию со случаями заражения осенью 2020 года.

В конце мая молдавский Минздрав объявил о начале отмены некоторых ограничительных мер. Послабления решили вводить после улучшения эпидемической ситуации в республике. Всего за время пандемии врачи выявили более 255 тысяч случаев инфицирования. Вылечить удалось более 248 тысяч пациентов. Скончались после заражения коронавирусом шесть тысяч человек.