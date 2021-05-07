Экс-президент Мальдив пострадал при взрыве

На Мальдивах произошел взрыв, в результате которого пострадал спикер парламента и экс-президент Мохамед Нашид. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, взрыв произошел в Мале неподалеку от дома политика. Кроме Нашида, ранение получил один из его охранников и случайный свидетель. Также пострадали трое военнослужащих. Их госпитализировали.

«В данный момент ему (Нашиду — прим. ред.) оказывается медицинская помощь в больнице», — рассказали правоохранители, заверив, что травмы бывшего президента не смертельны.