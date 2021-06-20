Экс-президент Ирана выступил против разработки ядерного оружия

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что выступает категорически против разработки ядерного оружия. Об этом экс-глава исламской республики сообщил в интервью изданию «Политэксперт».

«Я категорически против ядерного оружия. Оно не может улучшить отношения в мире», — заявил Ахмадинежад.

Экс-президент пояснил, что на сегодняшний день у ядерного оружия не может быть практического применения и те, кто вкладывают средства в его разработку, производят ненужное. Ахмадинежад не понимает, почему богатства тратят на то, чтобы производить оружие, предназначенное для убийств, а не для процветания и укрепления дружбы.

«Могут ли американские атомные бомбы остановить крах мирового господства США? Не думаю, что в мире есть хоть один мудрый человек, который ответил бы утвердительно», — сказал Ахмадинежад.

В Иране накануне прошли президентские выборы. Ахмадинежада отказались регистрировать на них кандидатом. Он считает, что это вопиющее нарушение закона.