Экс-президент Индонезии Хабиби скончался в возрасте 83 лет

В Индонезии скончался бывший президент страны Бухаруддин Юсуф Хабиби. Ему было 83 года.

Как сообщила Jakarta Post, Хабиби скончался в военном госпитале в Джакарте, куда его привезли в понедельник из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

Сын бывшего президента Индонезии Тарек Кемаль Хабиби рассказал CNA, что его отец скончался от сердечной недостаточности. Врачи боролись за его жизнь и, по словам мужчины, сделали все возможное, чтобы спасти Хабиби. Известно, что весной он проходил лечение в Мюнхене.

«Спасибо за то, что вы сделали Индонезию лучше, спасибо за то, что научили меня не сдаваться», — написала в Instagram внучатая племянница бывшего президента певица Мелани Субоно.

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Нынешний президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семье погибшего.

Тело покойного президента будет доставлено в его дом в Кунингане. Он будет похоронен рядом со своей женой на кладбище героев Калибата в четверг.

Бухаруддин Юсуф Хабиби стал президентом в 1998 году, после отставки Сухарто. Он возглавлял страну до 1999 года, когда в ходе выборов был определен новый президент. До этого Хабиби 20 лет был министром технологий и исследований.