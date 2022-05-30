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    30 мая 2022, 07:19

    Экс-президент Германии призвал Украину «не отказываться от дипломатии»

    Бывший президент Германии Гаук: Украина должна продолжать переговоры с Россией, но с позиции силы и уверенности

    Оксана Кириллова

    Бывший президент Германии Йоахим Гаук сообщил, что поставки оружия на Украину сейчас необходимы и укрепят ее обороноспособность. Однако, по его мнению, Украина не должна «отказываться от дипломатии» — ей стоит продолжать переговоры с Россией.

    Экс-президент Германии призвал Украину «не отказываться от дипломатии»

    «Без оружия союзников в мировой войне Европа была бы под властью нацистов. Но даже без этого исторического обзора нам должно быть ясно, что в нынешней ситуации мы должны прежде всего дать слово Украине», — рассказал Гаук в интервью Bild.

    Экс-лидер Германии заметил, что было бы бесчувственным и высокомерным отсиживаться в «безопасном углу».

    «Если люди потом нам говорят: „Мы хотим бороться за свою свободу, мы даже рискуем жизнью“, то не наше дело объяснять им из безопасного места, что правильно», — считает Гаук.

    Переговоры с Россией Украина, по его словам, должна вести «с позиции силы и уверенности в себе».

    «Это оказалось правильным во время холодной войны», — напомнил он.

    Йоахим Гаук был президентом Германии в 2012–2017 годах.