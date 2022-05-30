Экс-президент Германии призвал Украину «не отказываться от дипломатии»

Бывший президент Германии Йоахим Гаук сообщил, что поставки оружия на Украину сейчас необходимы и укрепят ее обороноспособность. Однако, по его мнению, Украина не должна «отказываться от дипломатии» — ей стоит продолжать переговоры с Россией.

«Без оружия союзников в мировой войне Европа была бы под властью нацистов. Но даже без этого исторического обзора нам должно быть ясно, что в нынешней ситуации мы должны прежде всего дать слово Украине», — рассказал Гаук в интервью Bild.

Экс-лидер Германии заметил, что было бы бесчувственным и высокомерным отсиживаться в «безопасном углу».

«Если люди потом нам говорят: „Мы хотим бороться за свою свободу, мы даже рискуем жизнью“, то не наше дело объяснять им из безопасного места, что правильно», — считает Гаук.

Переговоры с Россией Украина, по его словам, должна вести «с позиции силы и уверенности в себе».

«Это оказалось правильным во время холодной войны», — напомнил он.

Йоахим Гаук был президентом Германии в 2012–2017 годах.