07 января 2024, 18:10
Экс-президент Германии назвал нынешнее время опаснее холодной войны
Экс-президент ФРГ Гаук: нынешнее время опаснее холодной войны
На сегодняшний день риск полномасштабного военного конфликта действительно высок. Из-за этого нынешнее время опаснее эпохи холодной войны, заявил в интервью Bild бывший президент Германии Йоахим Гаук.
Он пояснил, что во время холодной войны еще была определенная предсказуемость.
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«Ядерное сдерживание действовало таким образом, что у сторон пропадало желание продвигать собственные интересы военным путем», — указал экс-президент ФРГ.
Западным странам Гаук предложил больше работать над повышением обороноспособности и мер сдерживания. Также политик раскритиковал правительство и канцлера Олафа Шольца из-за его нерешительности по вопросу поставок вооружения Украине, в том числе крылатых ракет Taurus.
Лидер оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер призвал передать Киеву эти ракеты, чтобы «не дать России победить в этом конфликте».
По его мнению, победа России грозит Германии и Евросоюзу «проблемой безопасности».
Германия
Украина
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