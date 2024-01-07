Мир 07 января 2024, 18:10 Экс-президент Германии назвал нынешнее время опаснее холодной войны Экс-президент ФРГ Гаук: нынешнее время опаснее холодной войны Victor Lisitsin / Global Look Press

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На сегодняшний день риск полномасштабного военного конфликта действительно высок. Из-за этого нынешнее время опаснее эпохи холодной войны, заявил в интервью Bild бывший президент Германии Йоахим Гаук.

Он пояснил, что во время холодной войны еще была определенная предсказуемость.

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«Ядерное сдерживание действовало таким образом, что у сторон пропадало желание продвигать собственные интересы военным путем», — указал экс-президент ФРГ.

Западным странам Гаук предложил больше работать над повышением обороноспособности и мер сдерживания. Также политик раскритиковал правительство и канцлера Олафа Шольца из-за его нерешительности по вопросу поставок вооружения Украине, в том числе крылатых ракет Taurus.

Лидер оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер призвал передать Киеву эти ракеты, чтобы «не дать России победить в этом конфликте».

По его мнению, победа России грозит Германии и Евросоюзу «проблемой безопасности».