Экс-президент Франции Саркози обжаловал приговор суда

Бывший президент Франции Николя Саркози опротестовал приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. Политик попросил равного применения закона к нему и любому другому подсудимому, и отметил, что «нельзя быть наказанным дважды за одни и те же факты».

«Однако в очередной раз он (закон) был попран из-за незнания решений Конституционного Совета. Нельзя быть наказанным дважды за одни и те же факты. Вот почему я подал апелляцию <…> Я пойду до конца в этих поисках, которые выходят за рамки моего личного дела, потому что каждый может однажды столкнуться с несправедливостью», — написал Саркози на своей странице в Facebook.

Бывший французский лидер также поблагодарил всех, кто ему «выразил дружбу» в момент осуждения.

Его жена Карла Бруни разместила на странице в Instagram совместное фото с Саркози и текст его заявления.

Сегодня днем стало известно, что Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Но отбывать срок он будет дома. Приговор озвучил суд в Париже. Сам политик на заседание не явился, его интересы представлял адвокат Тьерри Эрзог.

Это не первый приговор, который суд вынес экс-президенту Франции. В начале марта Саркози был признан виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке, напомнил RT. Он был приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых были условными. Саркози обжаловал решение, в связи с чем ему предстоит новое разбирательство.