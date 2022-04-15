Экс-президент Франции Олланд порекомендовал избирателям поддержать Макрона

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал граждан голосовать за действующего лидера страны Эмманюэля Макрона на президентских выборах. Второй тур должен состояться 24 апреля. Об этом сообщил телеканал TF1.

По словам Олланда, Макрон сможет сохранить целостность, независимость Франции, а также продолжить ее развитие, написало ИА НСН.

Франсуа Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 год. При нем Макрон занимал должность заместителя руководителя его кабинета.