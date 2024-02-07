Мир 07 февраля 2024, 02:02 Экс-президент Чили разбился на вертолете Бывший лидер Чили Себастьян Пиньера разбился при падении вертолета Freepik

Читать 360tv в

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера скончался при крушении вертолета. Об этом сообщило радио Biobiochile со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Пиньера умер при падении вертолета в озеро Ранко», — сказано в сообщении.

Реклама

Бывший министр образования страны Херардо Валера заявил в беседе с каналом TVN, что экс-лидер страны находился в вертолете, который взлетел утром 6 февраля.

По данным радио, помимо Пиньера на борту воздушного транспорта были три его родственника. Члены семьи могли выбраться из упавшего аппарата, однако самому политику этого сделать не удалось. Ему было 74 года. Спасатели обнаружили труп мужчины на глубине примерно 40 метров.

Обстоятельств случившегося пока не раскрыли. По предварительной информации, во время взлета была дождливая погода.