Экс-президент Чехии заявил, что действующие власти ищут «выдуманную угрозу»
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что действующие власти пытаются отвлечь население выдуманной угрозой. Информация об этом появилась на его официальном сайте.
«Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимает, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе», — сообщил он.
По словам политика, он лично не хотел бы соревноваться с другими коллегами на тему того, кто сделает более резкое заявление. Но отметил, что в стране наблюдается «коронавирусная истерия».
Экс-президент заявил, что не ожидал возвращения в 50-е годы, когда ему придется слушать режимное радио и заявления высокопоставленных чешских политических руководителей. По его мнению, если бы в США вдруг переизбрали Дональда Трампа, то в Чехии никто бы не вспомнил о взрыве боеприпасов на складе во Врбетице.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что поведение Чехии касательно высылки российских дипломатов можно назвать недружественным и провокационным.