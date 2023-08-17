Мир 17 августа 2023, 13:55 Экс-президент Чехии удивился бегству многих молодых украинцев от призыва Экс-президент Чехии Земан удивился, что молодые украинцы убегают от призыва РИА «Новости»

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Бывший президент Чехии Милош Земан выступил с критикой молодых украинцев, которые из-за призыва убегают с родины. Их поведение политик осудил в эфире CNN Prima News.

По словам Земана, он выступает только за поддержку беженцев. Помощь нужна, в частности, детям, женщинам и старикам.

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«Но если на мою страну напали, если я здоровый и молодой человек, которого могут призвать, а может, и нет, почему я не помогаю своей стране?» — задался вопросом экс-президент Чехии.

Земан изначально думал, что 80% беженцев с Украины — это дети и женщины, а остальная часть — пенсионеры. Однако он ошибался, уточнил RT.

Политик сообщил, что встречался с мэром Находа Яном Бирке. Тот заявил, что большинство находящихся в городе украинцев — это молодые люди.

Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский раскрыл, что за помощью к России обратились украинские беженцы. Речь идет о тех людях, у которых в странах ЕС отобрали детей.