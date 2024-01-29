Мир 29 января 2024, 04:42 Экс-президент Чехии рассказал, когда конфликт на Украине начался на самом деле Экс-лидер Чехии Вацлав Клаус: конфликт на Украине начался 4 апреля 2008 года Unsplash

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Украинский конфликт начали США и Великобритания 4 апреля 2008 года в ходе саммита НАТО в Бухаресте, когда пообещали Украине присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил второй президент Чехии Вацлав Клаус.

«Этот конфликт начался 4 апреля 2008 года. В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой», — сказал политик.

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Клаус отметил, что пытался возразить этому решению, но его продавили США и Великобритания, несмотря на позицию большинства государств-участников. По мнению бывшего чешского президента, главной целью для РФ, начавшей СВО, было не допустить вступления Украины в НАТО.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, когда Россия разгромит украинские войска. Журналисты сослались на материалы из бундесвера, в которых прогнозировали действия главы РФ Владимира Путина. По прогнозам немецкого оборонного ведомства, в июне 2024 года ВСУ проиграют.