Экс-президент Чехии осудил русофобию и отказался возвращать российскую награду

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию, появившуюся при спецоперации на Украине. Также он отказался возвращать российскую медаль Пушкина.

«Я отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию и отвергаю существующее отрицание русской культуры и все тому подобное», — заявил Клаус. Его слова привела газета Lidovky.

Бывший чешский лидер высказался и о призывах вернуть медаль Пушкина. Российскую государственную награду политик получил в 2007 году. Он сказал, что отвергает эти «банальные шалости с наградой». Клаус назвал ребячеством демонстративное возвращение медали. Он подчеркнул, что награду учредил не президент России Владимир Путин, а его предшественник Борис Ельцин.

Стать обладателем медали Пушкина могут россияне и иностранцы, внесшие вклад в сохранение и исследование культурного наследия в области искусства, просвещения и литературы. Клаус получил награду «за большой вклад в распространение, изучение русского языка, сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей».