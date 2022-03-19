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    19 марта 2022, 04:15

    Экс-президент Чехии осудил русофобию и отказался возвращать российскую награду

    Экс-президент Чехии Клаус осудил русофобию и отказался возвращать российскую награду

    Дарья Бунякова

    Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию, появившуюся при спецоперации на Украине. Также он отказался возвращать российскую медаль Пушкина.

    «Я отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию и отвергаю существующее отрицание русской культуры и все тому подобное», — заявил Клаус. Его слова привела газета Lidovky.

    Бывший чешский лидер высказался и о призывах вернуть медаль Пушкина. Российскую государственную награду политик получил в 2007 году. Он сказал, что отвергает эти «банальные шалости с наградой». Клаус назвал ребячеством демонстративное возвращение медали. Он подчеркнул, что награду учредил не президент России Владимир Путин, а его предшественник Борис Ельцин.

    Стать обладателем медали Пушкина могут россияне и иностранцы, внесшие вклад в сохранение и исследование культурного наследия в области искусства, просвещения и литературы. Клаус получил награду «за большой вклад в распространение, изучение русского языка, сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей».