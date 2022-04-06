Экс-президент Буркина-Фасо Компаоре получил пожизненный срок за убийство своего предшественника

Бывший президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре приговорен к пожизненному заключению за убийство своего предшественника Тома Санкары. Об этом сообщила НСН со ссылкой на издание Faso.

Санкара был президентом с 1983 года. В 1987 году произошел переворот, в котором правителя убили. Новым президентом стал Блэз Компаоре.

Также в числе обвиняемых был генерал Жильбер Дьендере, которого приговорили к пожизненному сроку.