Экс-президент Бразилии да Силва досрочно вышел из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел из тюрьмы, в которой он провел последние полтора года. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

Экс‐президент Бразилии получил новый срок за коррупцию Подробнее

Он объявил о своей вечной благодарности сторонникам, которые ждали его перед выходом из тюрьмы. Как сообщил канал CNN, люди разбили лагерь в городе Куритиба возле места заточения да Силвы.

Экс-президент обратился к ним с речью и заявил, что его, мигранта из бедных районов северо-востока Бразилии, ничто не может сломать. Да Силва добавил, что покидает тюрьму без ненависти.

Его досрочное освобождение стало возможным благодаря решению Верховного суда, вынесенному вечером 7 ноября. В соответствии с принятой нормой, подсудимые могут оставаться на свободе до тех пор, пока они не исчерпали все возможности апелляции. Это решение дает надежду почти пяти тысячам заключенных, совершивших ненасильственные преступления. Те из них, кто может позволить себе адвокатов, могут оставаться на свободе во время процесса апелляции, который в Бразилии может занять годы. Противники нового закона утверждают, что новый закон нанесет удар по коррупционным расследованиям.

Бывшему президенту Бразилии запретили общаться с журналистами из тюрьмы Подробнее

Политологи считают, что освобождение да Силвы усилит напряженность в уже расколовшейся на два лагеря Бразилии. Экс-президент в соответствии с законами страны по-прежнему не имеет права баллотироваться на выборах. Но его освобождение наверняка подстегнет политическую активность его сторонников и силы, оппозиционные нынешнему главе страны Жаиру Болсонару.

«Завтра я поеду в Сан-Паулу на встречу с представителями профсоюза металлистов. После этого я могу отправиться в путешествие по всей стране», — заявил да Силва.

В свое время он был самым популярным президентом в новейшей истории Бразилии. После его заключения многие знаменитости и его последователи требовали освобождения политика. Однако многие бразильцы считают его ответственным за коррупцию, поразившую страну, и рецессию, положившую конец правлению «Рабочей партии» Бразилии.

Сейчас оппоненты да Силвы призывают Конгресс переписать Конституцию, и разрешить тюремное заключение после вынесения обвинительного приговора.