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    13 января 2021, 11:57

    Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом

    Анастасия Калинина

    Бывший президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом. Об этом рассказали в эфире местного радио Radio Kawsachun Coca.
    Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом

    «Согласно лабораторным анализам, проведенным в последние часы, у экс-президента Эво Моралеса был обнаружен COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на странице радиостанции в Facebook.

    Публикация появилась во вторник. Издание отметило, что в настоящее время Моралес находится в стабильном состоянии, проходит лечение и получает медицинскую помощь.

    Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом | Изображение 1
    Источник фото: страница Radio Kawsachun Coca в Facebook

    В начале ноября Эво Моралес вернулся в родную Боливию из Аргентины. Сделать он это смог после того, как в стране прошли внеочередные выборы. Моралес занимал пост главы Боливии 14 лет. Но был вынужден бежать из страны на фоне начавшихся протестов из-за мошенничества при подсчете голосов на выборах.

    Также летом коронавирус подтвердился у Жанин Аньес, тогда она занимала должность временного президента Боливии. Ранее Аньес была вторым вице-спикером парламента Боливии.