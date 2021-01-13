Экс-президент Боливии Моралес заразился коронавирусом

«Согласно лабораторным анализам, проведенным в последние часы, у экс-президента Эво Моралеса был обнаружен COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на странице радиостанции в Facebook.

Публикация появилась во вторник. Издание отметило, что в настоящее время Моралес находится в стабильном состоянии, проходит лечение и получает медицинскую помощь.

Источник фото: страница Radio Kawsachun Coca в Facebook

В начале ноября Эво Моралес вернулся в родную Боливию из Аргентины. Сделать он это смог после того, как в стране прошли внеочередные выборы. Моралес занимал пост главы Боливии 14 лет. Но был вынужден бежать из страны на фоне начавшихся протестов из-за мошенничества при подсчете голосов на выборах.

Также летом коронавирус подтвердился у Жанин Аньес, тогда она занимала должность временного президента Боливии. Ранее Аньес была вторым вице-спикером парламента Боливии.