Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал США за военное вмешательство в разных странах

Бывший президент Боливии Эво Моралес в интервью RT осудил военные вмешательства США в разных странах. Он заявил, что из-за этого США не могут позволить себе судить о правах человека.

«США совершили столько вторжений в Ливию, Ирак и множество других стран иногда при помощи госпереворота, и при этом они считают себя защитниками прав человека», — сказал политик.

По мнению Моралеса, судить о правах человека у США нет моральных прав, поскольку путь к миру для США «лежит через военное вмешательства».