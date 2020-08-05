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    05 августа 2020, 18:18

    Экс-президент Белоруссии поддержал вывод российских военных

    Дарья Морозова

    Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич считает необходимым вывести российских военных с территории Белоруссии. Об этом сообщила НСН.

    По его мнению, в стране не должно находиться никаких иностранных военных объектов, и следует решить этот вопрос с Россией по договору.

    «Не надо делать так чтобы мы были подчиненными, а нужно иметь договор на 15-20 лет, когда эти базы будут устранены с нашей территории», — заключил Шушкевич.

    Новости SMI.FM