Экс-президент Белоруссии поддержал вывод российских военных

По его мнению, в стране не должно находиться никаких иностранных военных объектов, и следует решить этот вопрос с Россией по договору.

«Не надо делать так чтобы мы были подчиненными, а нужно иметь договор на 15-20 лет, когда эти базы будут устранены с нашей территории», — заключил Шушкевич.