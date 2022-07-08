Экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался

Умер бывший глава Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Мужчине было 79 лет. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-релиз в социальных сетях правительства страны.

Смерть мужчины наступила в больнице Барселоны. В последние годы своей жизни он страдал от заболевания. Политика не стало в 11:10 по местному времени.

«С чувством большой боли и печали сообщаем о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня в Испании», — сказано в сообщении.