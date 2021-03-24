Экс-премьера Украины заподозрили в госизмене из-за «харьковских соглашений»

Бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова заподозрили в государственной измене. Причиной стало подписание в 2010 году соглашения о размещении Черноморского флота РФ в Крыму, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

ГБР сообщило, что по согласованию с генпрокурором заподозрило экс-премьера в госизмене по предварительному сговору. В Киеве решили, что условия соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму, подписанного в Харькове, якобы были навязаны Азарову в 2010 году российским президентом Дмитрием Медведевым ночью, накануне подписания.

По версии киевского следствия, Азаров обеспечил согласование проекта документов и действовал в интересах России.

Бывшему премьеру Украины инкриминируют то, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету и государственной целостности Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что СБУ проверит бывших и действующих депутатов Рады, которые при голосовании в 2010 году одобрили ратификацию соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму.