Экс-премьера Пакистана обвинили в богохульстве из-за акции протеста в мечети

Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинения в богохульстве из-за возможной причастности к акции протеста против нового премьера, которая прошла в мечети в Саудовской Аравии. Хана могут посадить на срок до 10 лет или приговорить к смертной казни, сообщило издание Dawn.

Дело против Хана и еще около 150 его сторонников завели после жалобы от некоего Мухаммада Наима. Он заявил, что бывший премьер вместе с экс-министрами и членами своей партии «Техрик-и-Инсаф» причастен к акции против нынешнего главы правительства Пакистана Шехбаза Шарифа в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Она прошла в четверг, когда новый премьер прибыл в мечеть Аль-Масджид-э-Набави. Там его освистали сотни людей, которые кричали, что он «вор» и «предатель», нецензурно выражаясь в адрес Шарифа и членов его делегации.

После произошедшего саудовские власти арестовали пятерых пакистанцев, предположительно, причастных к этой акции.

Хан и его однопартийцы все обвинения отвергли и заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему. По их версии, за всем стоят новые власти во главе с Шарифом.

В Кремле ранее заявили, что Россия заинтересована в развитии отношений с Пакистаном при новом правительстве, передавала «Газета.ru».