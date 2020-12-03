Экс-премьера Японии Синдзо Абэ могут допросить в прокуратуре из-за трат на еду

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могут допросить по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Бывший глава правительства заявил, что не получал повестку на допрос.

Предположительно правящая партия незаконно покрывала недостачу в стоимости обедов для своих сторонников. Синдзо Абэ, по сообщению агентства Kyodo, якобы не регистрировал доходы и расходы, связанные с банкетами. Размер неучтенных обедов может превышать 380 тысяч долларов.

В 2018 году был организован банкет на 800 человек. За участие в нем с каждого брали по 46 долларов. Однако изначальная сумма составляла около 100 долларов. В связи с этим весной этого года создали группу адвокатов из 660 человек. Они подготовили обвинительные документы в отношении тогда еще премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с якобы имевшимся нарушением выборного законодательства. Абэ, проработавший дольше всех на посту премьер-министра в истории страны, до ухода в отставку в сентябре по состоянию здоровья неоднократно отрицал какие-либо нарушения.

Скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством с целью любования сакурой, продолжается. По традиции, на них приглашают глав посольств других стран в Японии, а также выдающихся людей из сферы искусства, культуры, спорта, науки и журналистики. Однако в 2018 году большая часть приглашений досталась сторонникам правящей в Японии ЛДП.