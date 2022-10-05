Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали из синагоги | 360°

Мир 05 октября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

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Viber Экс-премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали из синагоги Бывшего премьер-министра Израиля Нетаньяху госпитализировали после недомогания в синагоге РИА «Новости»

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Экс-премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стало плохо во время посещения синагоги. Политика доставили в больницу, сообщило государственное радио Kan.

Все случилось в среду в крупнейшей синагоге Иерусалима. Журналисты отметили, что 72-летний политик почувствовал резкое недомогание. На место вызвали карету скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели лидера парламентской оппозиции и решили госпитализировать его.

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В канцелярии Нетаньяху рассказали радиостанции, что политик держал пост. Там добавили, что Нетаньяху поехал в больницу самостоятельно, а сейчас он чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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По данным издания Times of Israel, политик прошел серию обследований, которые не выявили проблем со здоровьем. Несмотря на это, Нетаньяху решили оставить в больнице до следующего утра.

«Чувствую себя хорошо и благодарю вас всех за любовь и поддержку. Хорошей записи в Книге Жизни», — процитировали Нетаньяху в его официальном русскоязычном Telegram-канале.

Ранее он указал на кризис в отношениях России и Израиля. Нетаньяху призвал стороны выйти из сложившейся ситуации.

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