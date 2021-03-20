Экс-премьер Украины заявил о превращении страны в фашистскую Германию

Украина ввела «максимальные санкции» против ряда бывших чиновников. В список попал экс-премьер страны Николай Азаров. После объявления ограничительных мер он сравнил Украину с фашистской Германией.

«Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов. Идет зачистка политического поля на Украине. Фактически — превращение в фашистскую Германию», — заявил бывший премьер-министр РБК.

Он добавил, что пока не получал никаких документов о введении ограничительных мер. Азаров отметил, что про санкции сообщили на одном украинском телеканале. По словам экс-премьера, такие действия называются несудебной расправой.

«В целом какая мне разница, что там будут за санкции? Важен принцип, который проявляется в том, что граждане фактически стали бесправны. Стали лишены права на правосудие, судебную защиту», — сказал он.

Азаров подчеркнул, что объявление санкций является неприятным. Он предположил, что власти страны делают все, чтобы он не приехал обратно на Украину.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 27 человек. В список попали бывшие чиновники и экс-президент страны Виктор Янукович.