Экс-премьер Украины заявил о неудавшихся планах НАТО спровоцировать конфликт с Россией

Начало специальной военной операции на Украине спасло Россию от нападения с применением ядерного оружия со стороны НАТО. Об этом в Facebook сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он заявил, что НАТО планировал напасть на Россию со стороны Украины с применением ядерного оружия. Для недопущения этого Путин отдал приказ о начале спецоперации по демилитаризации.

«Время подлета боеголовок из Харькова до Москвы — три минуты, времени на ответный удар нет. Из США — 30 минут, есть время ответить. Западу обидно, что их планы разрушили», — пишет Азаров.

Чтобы не допустить мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия, правительство страны решило купировать эту ситуацию и навести на Украине порядок, добавил бывший премьер. Он заявил, что 25 февраля национальные батальоны в Донбассе планировали начать широкое наступление.

«Путин буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что позволило завладеть стратегической инициативой», — подчеркнул политик.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также заявил, что Украину готовили к масштабной провокации против России.