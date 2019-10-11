Экс-премьер Украины указал на ошибки в организации пресс-марафона Зеленского
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что не следил за всем 14-часовым пресс-марафоном президента Владимира Зеленского, однако по фрагментам в Сети сделал несколько замечаний по организации, сообщило ИА Nation news.
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Азаров отметил недочеты в организации встречи Зеленского с журналистами. Основные его замечания коснулись не столько самого главы государства, сколько работы его подчиненных.
«Я видел в отрывке, как он в блокнот что-то записывает. Для этого есть помощники, секретари, для этого существует стенограмма. Это чисто организационный такой момент. Потом — те, кто ему помогает… Они должны были взять на контроль все вопросы, которые были заданы, если они получили какое-то решение», — сообщил политик.
Азаров подчеркнул, что мероприятие не имело существенных отличий по формату от аналогичных встреч, проходивших ранее.