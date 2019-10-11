Экс-премьер Украины указал на ошибки в организации пресс-марафона Зеленского

Большая пресс-конференция Зеленского. Главное Подробнее

Азаров отметил недочеты в организации встречи Зеленского с журналистами. Основные его замечания коснулись не столько самого главы государства, сколько работы его подчиненных.

«Я видел в отрывке, как он в блокнот что-то записывает. Для этого есть помощники, секретари, для этого существует стенограмма. Это чисто организационный такой момент. Потом — те, кто ему помогает… Они должны были взять на контроль все вопросы, которые были заданы, если они получили какое-то решение», — сообщил политик.

Азаров подчеркнул, что мероприятие не имело существенных отличий по формату от аналогичных встреч, проходивших ранее.