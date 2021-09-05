Экс-премьер Украины рассказал, что в страну начали завозить сало

Украина превратилась в импортера продукции животноводства — в страну начали завозить сало. Об этом сообщил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

«Украина превратилась в импортера продукции животноводства. У нас, представьте себе, сало стали завозить», — посетовал политик в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Кроме того, Азаров обратил внимание на снижение поголовья скота на Украине, а также на проблемы страны в сфере мясо-молочного производства.

Азаров также сообщил о том, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством так и не освоил необходимые для управления страной навыки. Зеленский, по словам экс-премьера Украины, ведет себя, как актер, «вычитывая какие-то вещи, которые ему дают».