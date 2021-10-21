Экс-премьер Украины отреагировал на обвинения в госизмене

Бывший премьер-министр Украины ответил на попытки нынешних властей обвинить его в госизмене. Об этом написала «Политика сегодня».

Азарова обвиняют в том, что он, находясь в должности, состоял в сговоре с рядом лиц, в том числе с на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем, и подписал соглашение между Россией и Украиной, позволившее войскам Черноморского флота обосноваться на территории последней. Согласно обвинениям, позднее это способствовало присоединению Крыма в России.

Азаров в ответ отметил, что на тот момент Янукович был действующим президентом, а подписанное соглашение — легитимным. Обвинения в свой адрес он считает попыткой правительства отвлечь внимание от ситуации в стране.

«Эти идиоты таким образом пытаются отвлечь внимание людей от того, что они бездарно разваливают экономику Украины, повышают тарифы, делают жизнь людей невыносимой, отвлечь от офшоров Зеленского. Поэтому и притаскивают какое-то дохлое дело», — заявил он.