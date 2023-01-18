Мир 18 января 2023, 05:28 Экс-премьер Украины назвал условие для возобновления переговоров с Россией Экс-премьер Украины Азаров: переговоры с Россией возможны только при одобрении США РИА «Новости»

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Украина может сесть за стол переговоров с Россией, если получит одобрение от США. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в разговоре с «Известиями».

По словам Азарова, украинские власти придерживаются абсолютно абсурдной позиции по вопросу возобновления диалога с российской стороной.

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«С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же [президент Украины Владимир] Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов», — отметил он.

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Речь идет о представленной Зеленским «формуле мира». На саммите G20 он перечислял условия для завершения вооруженного конфликта. Лидер страны включил в список восстановление территориальной целостности Украины, прекращение огня и освобождение пленных.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров», — заключил бывший глава кабмина.

Азаров был премьер-министром Украины в период с 2010 по 2014 год.