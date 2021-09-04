Экс-премьер Украины Яценюк обвинил Россию в желании разрушить ГТС страны

Россия делает все возможное, чтобы превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Такое заявление в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн» сделал бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

«Они (Россия — прим. ред.) уже половину этого сделали», — сказал экс-политик.

По словам Яценюка, украинские власти должны настаивать на подписании трехстороннего договора по транзиту российского газа. Третьей стороной должна стать Европа. Он уверил, что в этом случае Запад поможет Украине не только своими декларациями, а будет нести полную ответственность за возможное нарушение российской стороной условий договора.

Ранее бывший министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в телеэфире рассказал о грядущей в ближайшие пару месяцев энергетической катастрофе. Парламентарий подчеркнул, что совсем скоро Украина будет вынуждена покупать две трети от потребностей в голубом топливе по рыночной цене, а это не заложено в бюджетах промышленности, бизнеса и государственных учреждений.