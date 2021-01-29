Экс-премьер Украины: глава Минздрава страны зависим от США
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что министр здравоохранения страны Максим Степанов несамостоятелен и зависит от Америки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Степанов сказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет регистрироваться на Украине. Азаров считает, что это решение навязали ему Штаты.
«О каком здоровье людей речь идет? Он абсолютно человек несамостоятельный, что ему говорят, то он и делает», — уверен бывший премьер-министр Украины.