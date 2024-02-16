Мир 16 февраля 2024, 18:43 Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Залужный не выпадет из политической жизни страны

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Списовать со счетов экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рано, он еще может влиять на политическую жизнь государства. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он подчеркнул, что Залужный по-прежнему очень популярен на Украине, а его отставка была, вероятнее всего, решением не президента Владимира Зеленского, а указанием США. И отстранение главкома ВСУ никак не повлияло на его репутацию и положение в обществе.

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«С его рейтингом и популярностью, если в него вложат деньги определенные, то у него есть очень большие шансы — ведь выборы когда-нибудь будут проведены. 21 мая истекает срок легитимных полномочий Зеленского и он становится „господином самозванцем“, — отметил Николай Азаров.

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