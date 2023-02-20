Мир 20 февраля 2023, 03:15 Экс-премьер Украины Азаров заявил, что в стране есть способные создать новую власть силы Экс-премьер Азаров заявил о необходимости создания новой власти на Украине РИА «Новости»

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После окончания спецоперации на Украине нужно создать техническое правительство. Таким мнением бывший премьер-министр страны Николай Азаров поделился в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам политика, на Украине необходимо восстановить демократию и свободу деятельности всех политических партий, кроме нацистских. Он выразил уверенность, что в стране остались здоровые политические силы, которые могут возглавить новое правительство.

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«Да, они сейчас разрушены, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть», — отметил он.

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По мнению Азарова, благодаря поддержке этих конструктивных сил будет создано новое руководство Украины. Главным условием для восстановления страны он назвал создание правительства, которое перестанет обслуживать интересы Запада. Азаров считает, что у тех, кто сейчас находится у власти на Украине, другие задачи.

После наступления мира, на первом этапе должно быть создано техническое руководство из специалистов-профессионалов. Главной задачей этого технического правительства будет провести необходимые восстановительные работы, чтобы подготовить Украину «к нормальным демократическим выборам», резюмировал Азаров.