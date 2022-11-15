Мир 15 ноября 2022, 10:23 Экс-премьер Словакии заявил о поддержке жителями страны действий России на Украине Экс-премьер Словакии Чарногурский: многие жители страны поддерживают Россию в СВО РИА «Новости»

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Словакия является другом России. Многие жители страны поддерживают ее действия на Украине. Об этом РИА «Новости» заявил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.

Он припомнил опросы общественного мнения, проведенные за последние три года американским агентством более чем в 15 странах Евросоюза. На вопрос, кто больше всего помогал Словакии, побеждал всегда вариант с Россией.

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«Есть один серьезный факт — о том, что в сентябре этого года в Словакии прошел опрос общественного мнения. Согласно опросу, 52%, а, значит, большинство словаков, проголосовало за поддержку России в российско-украинском конфликте. <…> Я замечал такие настроения с самого начала», — сказал Чарногурский.

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Политик также добавил, что в Европе наконец-то растет понимание, насколько серьезна ситуация вокруг Украины. Даже в США уже начинают понимать и требуют сократить военную поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты решили выделить более трех миллионов долларов на «выстраивание партнерского потенциала для борьбы со злонамеренным влиянием России». Странами — партнерами США были названы Азербайджан, Грузия, Казахстан, Латвия, Молдавия, Словакия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Чехия.